Αναφορά στις επί σειρά ετών «οφθαλμοφανείς ατασθαλίες» στην Κρήτη που «τα αιγοπρόβατα ήταν περισσότερα από τις μύγες» έκανε, εξεταζόμενος από την έδρα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, που καταθέτει στην δίκη των πρώην επιτελικών του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα. «Το 2018-2019 τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ήταν περισσότερα από τις μύγες. Όταν στη Θεσσαλία δήλωναν 1,5 εκατομμύριο, το Ρέθυμνο μόνο, δήλωνε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα. Που είναι οι στάβλοι, οι εγκαταστάσεις για τέτοιο κεφάλαιο;» είπε ο μάρτυρας, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι «σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα, γιατί πριν τις επισκέψεις τους ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία για την περιοχή, οπότε γνώριζαν».

Εισαγγελέας: «Τι πρέπει να κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος όταν αντιλαμβάνεται μια μη λογική αύξηση ζώων;»

Μάρτυρας: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στα χέρια του μία δήλωση που λέει τον αριθμό των ζώων κάθε αιτούντα και ελέγχει αν υπάρχει σχετικό έγγραφο από τη Νομαρχία. Αλλιώς κάνει επιτόπιο έλεγχο. Αλλά το υπουργείο έπρεπε με το που έβλεπε τον αριθμό των ζώων, να κάνει έναν επανέλεγχο. Υπάρχουν χωριά που έχουν δηλώσει 50.000 ζώα. Είναι υπερβολικός αριθμός. Εμείς κάναμε εφόδους στην Κρήτη, αλλά επειδή ήταν δομημένο έτσι το σύστημα, απαιτούσε 48 ώρες νωρίτερα να υπάρξει ενημέρωση για τον έλεγχο. Δεν ήταν αιφνιδιαστικός. Μπορούσαν να φέρουν ζώα, να ενημερωθούν. Βέβαια, ζητούσαμε να γίνει έλεγχος και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δήλωναν αδυναμία να πάνε λόγω προσωπικών κολλημάτων…»

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εμπειρία του στον Οργανισμό, του δημιούργησε την πεποίθηση ότι ελάχιστοι ήθελαν αλλαγή στις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελέγχους που αυτή θα συνεπαγόταν. Κατά την εξέτασή του από τον εισαγγελέα της έδρας, ο κ. Σημανδράκος κλήθηκε να απαντήσει για την έκθεση Τυχεροπούλου σχετικά με 27 ΑΦΜ με ενδείξεις απάτης, την οποία, κατά την κατηγορία, δεν διαβίβασαν στην Δικαιοσύνη οι κατηγορούμενοι, αν και είχε ληφθεί σχετική απόφαση.

«Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία, δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο. Δεν κρίθηκε σκόπιμο ωστόσο από την προηγούμενη διοίκηση… θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για τον λόγο. Δεν έχω πληροφορηθεί κάτι» απάντησε. Περίγραψε επίσης μια άρνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνδράμουν στην προσπάθεια της Τυχεροπούλου και όσων επιχειρούσαν να λύσουν προβλήματα.

Πρόεδρος: «Γιατί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι;»

Μάρτυρας: «Δεν μπορώ να το αποδώσω… όταν κάποιος θέλει να συνεργαστεί το καταλαβαίνεις. Πιστεύω δεν ήθελαν να συνυπηρετήσουν σε αυτό που κάναμε, τη νέα αλλαγή, να μην συμμετέχουν στην μεταφορά στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας. Μπορεί να υπήρχαν σχέσεις με προηγούμενους διευθυντές… Στόχος εκτιμώ ότι ήταν να πέσουμε έξω στις πληρωμές και να φύγω».

Πρόεδρος: «Τι θα κέρδιζαν αν θα φεύγατε;»

Μάρτυρας: «Θα κέρδιζαν κάποιο άλλον. Μπορεί να ξαναγινόταν η προηγούμενη κατάσταση, μπορεί να ήθελαν απλά ηρεμία… Ειδικά τον Νοέμβριο του 2022 ήταν τόσο έντονη η αντίδραση που ήθελαν να πέσουν έξω οι πληρωμές για να φύγω».

Εξαίρεση σε αυτό το καθεστώς ήταν, σύμφωνα με τον μάρτυρα, η Παρασκευή Τυχεροπούλου και δύο διευθυντές. «Η συνεργασία μου μαζί της και με τους υπόλοιπους δύο διευθυντές, ήταν πολύ καλή, άριστη και εμπιστευόμουν πλήρως τα όσα εισηγούνταν. Υπήρχε κάλυψη και εμπιστοσύνη και για τους τρεις» ανέφερε ο κ. Σημανδράκος, σημειώνοντας πως η πρώην προϊσταμένη ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ «είναι δίκαια. Εφόσον διαπίστωνε παραβατικότητα θα το πήγαινε μέχρι τέλους… είναι κάθετη σε κάποια ζητήματα νομιμότητας. Θέλει την προάσπιση των επιδοτήσεων».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ