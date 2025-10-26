Στις οκτώ ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) ακόμα δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη.», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Νωρίτερα, άλλοι δύο κατηγορούμενοι αδελφοί οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.

Συμειώνεται ότι χθες Σάββατο (25/10) προφυλακίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.

