Ξεκίνησαν…. αξημέρωτα από την Θεσσαλονίκη για να φτάσουν στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Στη συνέχεια, θα οδηγηθούν στο γραφείο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην οδό Λουκάρεως για να τελειώσει η… περιπλάνηση των 37 συλληφθέντων στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Αυτό είναι το δρομολόγιο που κάνουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία κατηγορούνται ότι είχαν «μαδήσει» τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και….κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό.

Αρχηγικό ρόλο, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ένας 38χρονος, με τα αρχικά Μ.Κ., από τα Γιαννιτσά ο οποίος έψαχνε για….οικοπεδάκια στην περιοχή για να τα δηλώσει στο «τρύπιο» σύστημα του Οργανισμού και να βάλει στην τσέπη δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα «χρηματοδοτούσε» την μεγάλη ζωή που έκανε, τα ταξίδια στο εξωτικό Ντουμπάι, τις ακριβές αγορές προϊόντων από γνωστούς οίκους μόδας.

Για… «βοηθό» του είχε την σύζυγο του, ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων στην πόλη της Βόρειας Ελλάδας με την οποία, φέρονται να έχουν χωρίσει, αλλά χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της, σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας. Η ίδια, ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιζε τα ρούχα της επιχείρησης της που είναι άγνωστο ποια θα είναι η τύχη της μετά τις χθεσινές «επισκέψεις» στα γραφεία των εισαγγελικών αρχών. Ως «ενδιάμεσος» ήταν ο πατέρας του, ο οποίος φέρεται να εισέπραττε χρήματα για λογαριασμό του.

Το κύκλωμα όμως δεν θα μπορούσε να λειτουργεί σαν μια «καλοκουρδισμένη μηχανή» που «έσκαβε» τα σωθικά του ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν είχε και τον άνθρωπο που γνώριζε πως λειτουργεί ο μηχανισμός και τι ενέργειες έπρεπε να γίνονται για να εντοπίζονται χωράφια που είτε δεν καλλιεργούνταν είτε οι ιδιοκτήτες τους δεν γνώριζαν ότι τα είχαν δηλώσει και εισέπρατταν αγροτικές αποζημιώσεις.

Τον ρόλο αυτό είχε ενας ιδιοκτήτης κέντρου υποδοχής δηλώσεων στις Μοίρες Ηρακλείου, με τα αρχικά Μ.Κ., ο οποίος ίδρυσε το κέντρο το 2016 και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον ιστότοπο που διατηρεί, είχε «στόχο την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και την ένταξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους και την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους ποιοτικών και ποσοτικών. Η εμπειρία αλλά και το καταρτισμένο προσωπικό εγγυώνται την επιτυχία» έγραφε.

Την… επιτυχία την διαπίστωσε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που σε χθεσινή της ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Ήδη οι διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και όπως είναι κατανοητό, το προσεχές διάστημα, όλα τα οικονομικά στοιχεία, επαγγελματικά και οικογενειακά, θα γίνουν «φύλλο και φτερό».

Π.Μ.