Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες είναι οι συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης μέσω επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι λίγο μετά από τις έξι και μισή το πρωί της Κυριακής έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη η οποία κατά περίπτωση αφορά αδικήματα όπως:

• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

• Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

• Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

• Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

• Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σημειώνεται ότι κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τις Αρχάνες, Μύρων Χιλεντζάκης, ενώ στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται στενά συγγενικά του πρόσωπα, καθώς επίσης ένας λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

• Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

• Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

• Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

• Καταχωρούσαν στη Δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

• Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

• Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν Τραπεζικούς Λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

• Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

• Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις Λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Βίντεο από την άφιξη των συλληφθέντων στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας