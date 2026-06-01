Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογείται εδώ και λίγη ώρα η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες της Βορείου Ελλάδος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με κατά περίπτωση πέντε κακουργήματα για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια στην απάτη αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση έχουν τρεις «Αρχηγοί» αλλά και σύζυγοι «Υπαρχηγοί» όπως αναφέρουν οι αστυνομικές Αρχές.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το βαρύ κατηγορητήριο με τη δράση τους για τις ψευδείς αιτήσεις που οδηγούσαν σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις να ξεκινά το 2019.

«Οικογενειακή υπόθεση»

Ένας από τους τρεις «Αρχηγούς», με τα αρχικά Δ.Δ εμφανίζεται να καλλιεργεί από το 1997 κυρίως σιτάρι και από τον Φεβρουάριο του 2024 να είναι μέλος σε εταιρείες ζωοτροφών μαζί με την σύζυγό του, τα αδέρφια του και τις συζύγους αυτών. Φέρεται να είναι και ο διαχειριστής των χρημάτων από την δράση της οργάνωσης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να στρατολογούσε και άλλα μέλη.

Οι Αρχές ενδεικτικά αναφέρουν ότι «στον επιχειρησιακό τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον ίδιο πιστώθηκαν παράνομες ενισχύσεις από αιτήσεις είκοσι ενός (21) μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων προσώπων».

Ο δεύτερος «Αρχηγός» είναι ο αδερφός του, ο οποίος καλλιεργεί κυρίως όσπρια από το 2011 και εμφανίζει αδικαιολόγητες καταθέσεις μετρητών και χρεώσεις ποσών προς άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις Αρχές είναι ο αποδέκτης των μετρητών και σε λογαριασμούς με δικαιούχο τον ίδιο φαίνεται να πιστώθηκαν οι παράνομες ενισχύσεις από 28 άτομα.

Ο τρίτος «Αρχηγός» είναι πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και έκανε ο ίδιος τις αιτήσεις μέσω του υπολογιστή της…συζύγου του.

Παράλληλα, το κύκλωμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται πως είχε και γυναίκες σε «υψηλές θέσεις».

Η πρώτη γυναίκα «Υπαρχηγός», σύζυγος του πρώτου «Αρχηγού» έχει υποβάλλει και η ίδια ψευδείς αιτήσεις ενώ με τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις, αγόρασε διαμέρισμα, άδεια ταξί και αυτοκίνητο.

Οι Αρχές ερευνώντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς είδαν ότι πήρε συνολικά 87.057 ευρώ ,ποσό που προήλθε από την υποβολή ψευδών αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον φέρεται να έχει τροποποιήσει το Ε9 το 2025 μετά από έκδοση εντολής ελέγχου.

Η έρευνα έδειξε ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους άλλαξε ξαφνικά την περιουσιακή του κατάσταση από το 2022 και μετά με απόκτηση ακινήτων και ακριβώς οχημάτων όπως ένα Land Rover και ένα Audi.

Για το ξέπλυμα χρήματος, οι Αρχές αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «από τα συνολικά ευρήματα της έρευνας προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα είτε άμεσα είτε έμμεσα, λόγω της εκτεταμένης ανάμειξης τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς και αποτελούν εν όλω ή εν μέρει προϊόν αυτής».

Αναλυτικά οι κατηγορίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι 17 συλληφθέντες

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αποδίδονται στους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση:

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (αφορά τα ηγετικά στελέχη).

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

-Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. σε βαθμό κακουργήματος.

-Άμεση συνέργεια σε απάτη.

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για 17 άτομα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Καβάλα, αλλά και την Αθήνα, τα οποία συνέλαβε την Τρίτη 26 Μαίου, η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.