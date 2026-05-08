Ανατροπή με την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε χθες σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας από ψαράδες, καθώς πηγές αναφέρουν ότι βρέθηκε «οπλισμένο» με εκρηκτικά. Εξειδικευμένο κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επιληφθεί της υπόθεσης ενώ για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Και οι 4 κρατικές υπηρεσίες ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές αυτής της περίεργης ιστορίας, μετά τον τυχαίο εντοπισμό του υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV). Το σκάφος, που παραπέμπει σε τεχνολογία αιχμής στρατιωτικού τύπου, μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αστακού, όπου και εξετάστηκε, χωρίς επισήμως όμως να έχουν υπάρξει ακόμη ανακοινώσεις για τα ευρήματα.

Δείτε βίντεο από την μεταφορά του:

«Σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας»

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ψαράδες που κινούνταν κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο (Κάβος της Κυράς) παρατήρησαν κάτι απόκοσμο: μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά βρισκόταν ένα μαύρο, αεροδυναμικό υπερσύγχρονο σκάφος.

«Ήταν σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας. Το σκάφος δεν είχε άνθρωπο επάνω, αλλά η μηχανή του δούλευε κανονικά στο ρελαντί», αναφέρουν μαρτυρίες. Οι ψαράδες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, ρυμούλκησαν το «drone-φάντασμα» μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής, ενημερώνοντας άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Χαρακτηριστικά που θυμίζουν πρακτικές ναρκεμπόρων

Η πρώτη αυτοψία αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο σκάφος αναψυχής ή για ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Το κατάμαυρο αυτόνομο USV θα μπορούσε ακόμα και να έχει χρησιμοποιηθεί σε μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς είναι συχνή πλέον «πρακτική» για τους ναρκεμπόρους οι πλωτές μεταφορές των παράνομων φορτίων τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα φορτία δένονται σε πλωτό τρέιλερ, σε drones που κατευθύνονται από δορυφορικές συνδέσεις (εξού και το πιάτο της Starlink, που εντοπίστηκε).

Το όχημα θαλάσσιας πλεύσης (USV) που εντοπίστηκε τυχαία στην Λευκάδα φέρει:

Προηγμένους αισθητήρες και θόλους επικοινωνίας

Συστοιχίες κεραιών για μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις

Μαύρο χρώμα «low visibility», που το καθιστά δύσκολα ορατό τη νύχτα ή από ραντάρ

Drone – καμικάζι από Ουκρανία;

Μετά τη μεταφορά του στον Αστακό, το σκάφος βρέθηκε υπό την επιτήρηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και εξειδικευμένων πυροτεχνουργών.

Το γεγονός ότι η μηχανή ήταν σε λειτουργία υποδηλώνει ότι το σκάφος ήταν ενεργό μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε, αυξάνοντας το μυστήριο για το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη σπηλιά αλλά και τις πιθανότητες να υπάρξουν στοιχεία που θα εξηγήσουν τις κινήσεις του.

Μετά την εύρεση των εκρηκτικών θεωρείται περισσότερο πιθανό, να πρόκειται για drone – καμικάζι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να είναι ουκρανικής προέλευσης και πιθανότατα πρόκειται για MAGURA V5.

Δείτε βίντεο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά:

Εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο να στόχευε ακόμη και πλοίο του φερόμενου ως «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Αττική και θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις από τις Αρχές.

Το αρμόδιο Υπουργείο αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που ενδεχομένως φέρει το σκάφος.