Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Νίκος Χριστοφάκης, Δανάη Μαραγκού

Παραγωγή: Ζougla.gr Web TV 2026

«Όποιος σκέφτεται να βλάψει την πατρίδα να το σκεφτεί πολύ καλά πριν κάνει την κίνηση, διότι το κόστος που θα πληρώσει θα είναι μεγάλο», λέει σε συνέντευξή του στο Zougla.gr ο νέος διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης και προσθέτει:

«Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να κάνουν το καθήκον τους. Είμαστε εδώ, αγρυπνούμε και είμαστε έτοιμοι».

Η κάμερα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας επισκέφθηκε το Στρατηγείο της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου η οποία εδρεύει στο Πεντάγωνο και συνομίλησε με τον επικεφαλής της, προκειμένου να καταγράψουμε τη νέα εποχή και τις νέες δυνατότητες των Ειδικών Δυνάμεων.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αντιστράτηγος, «η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή Ειδικών Επιχειρήσεων. Υπάγεται απευθείας στο ΓΕΕΘΑ, και συντονίζει όλες τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τις Ειδικές Δυνάμεις, στην αντιμετώπιση σύγχρονων ασύμμετρων απειλών, ενώ εγγυάται την αποτελεσματική εκτέλεση κάθε ειδικής αποστολής».

Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας την άνοιξη του 2021, και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Αποτελείται από προσωπικό και μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Διεξάγει ειδικές επιχειρήσεις, αντισυμβατικό πόλεμο, ειδική αναγνώριση, αμφίβιες επιχειρήσεις, και αντιτρομοκρατικές ενέργειες.

Σκοπός της δημιουργία της, πριν από 5 χρόνια, ήταν η ενοποίηση των Ελληνικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων υπό μία ενιαία διοίκηση, προς επίτευξη της διαλειτουργικότητας, και της βέλτιστης αξιοποίησης του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης με βάση τα NATOϊκά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντιστράτηγος Γάκης αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου στην εκτέλεση της αποστολής της, ειδικά όσον αφορά τη φύση των σύγχρονων κρίσεων, επιχειρήσεων και πολέμων.

Παράλληλα μιλά για την επιλογή του προσωπικού, ενώ στέλνει και ένα μήνυμα προς τους νέους οι οποίοι σκέφτονται να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις.

«Ο δρόμος είναι δύσκολος αλλά και πολύ ωραίος. Υπάρχουν απαιτήσεις, τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο και στο τέλος η επιλογή τους θα τους δικαιώσει», λέει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και πώς αυτές ενισχύουν την επιχειρησιακή ικανότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Aκόμα δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις όσον αφορά τις συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες στην αμυντική θωράκιση της χώρας, ενώ στέλνει το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.