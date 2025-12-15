Εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να απαντήσουν στην πρόταση της κυβέρνησης για διάλογο, με βασικό θέμα την επίλυση των αιτημάτων που έχουν αποστείλει στον πρωθυπουργό.

Νωρίτερα, σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο κάλεσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου ο υπουργός Αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και σημείωσε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Παράλληλα, συνελεύσεις στα μπλόκα προγραμματίζουν οι αγρότες, για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις τους μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού τους, στον Πλατύκαμπο, προκειμένου να τοποθετηθούν επί των νέων δηλώσεων του υπουργού.

Όπως σημειώνουν, αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Ανάλογες συσκέψεις με αυτή του μπλόκου της Νίκαιας αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλα μπλόκα εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια, με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο μεταξύ, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου του 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια στις 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία. Το δικαστήριο έκρινε πως θα πρέπει να κληθούν και οι αστυνομικοί που ήταν στα περιστατικά, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της υπόθεσης.

«Aσπιρίνες» χαρακτηρίζουν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων τις ανακοινώσεις του Υπουργού

Ως «ασπιρίνες» χαρακτηρίζουν, σε πρώτη φάση, οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, ενώ προς το παρόν απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαλόγου. Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη, κατά την οποία θα εξεταστούν αναλυτικά τα επόμενα βήματα και οι μορφές κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ, παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στις 6:30 το απόγευμα έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σενάρια που πλέον φαντάζει ιδιαίτερα πιθανό είναι ο επ’ αόριστον αποκλεισμός και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη.

Ανοίγει ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Περισσότερα από 500 έχουν εγκλωβιστεί στην ελληνική πλευρά

Την απόφαση να ανοίξουν νωρίτερα από τις 20:00 που ήταν προγραμματισμένο, τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο. Αιτία, η συγκέντρωση περισσότερων απο 500 φορτηγών στην ελληνική πλευρά, λόγω του αποκλεισμού.

Η εικόνα των εκατοντάδων φορτηγών είναι καθημερινή και όταν η κίνηση επιβαρύνεται ιδιαίτερα, οι αγρότες αποφασίζουν και ναοίγουν το μπλόκο, ώστε να αποφορτιστεί η κατάσταση. Ο αποκλεισμός για τα φορτηγά είχε ξακινήσει από τις 13:00 όπως κάθε μέρα.

Οι αγρότες προγραμματίζουν αύριο σύσκεψη στο Τελωνείο του Προμαχώνα για να εκτιμήσουν την πρόσκληση σε διάλογο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται είναι για μεγαλύτερο αποκλεισμό του Τελωνείου, αν αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.