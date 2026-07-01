Τραγωδία σημειώθηκε, χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου στον οικισμό της Λητής, του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους από πυρκαγιά.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς βρέθηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής η σορός ενός 66χρονου συνταξιούχου καθηγητή σε δασική περιοχή στα όρια του οικισμού. Για αρκετές ώρες, ο γιος του θεωρείτο αγνοούμενος, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε και δεύτερη σορός με τις Αρχές να εκτιμούν πως ανήκει στο 12χρονο αγόρι.

Αρχικά, την εξαφάνιση του ανήλικου τη δήλωσε η 40χρονη μητέρα του, αφού πρώτα διακομίστηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ώρες, αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού με την μητέρα να αγωνιά για το παιδί της.

Σώθηκε η μητέρα

Η μητέρα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, αλλά σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά. Σημειώνεται πως η γυναίκα κατά την μεταφορά της ενημέρωσε τους διασώστες πως πίσω στην φλεγόμενη κατοικιά τους είχε μείνει το παιδί και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές.

Εξαιτίας της μεγάλης έντασης της πυρκαγιάς, οι άνδρες της Πυροσβεστικής δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν το σπίτι και προτεραιότητα τους αποτελούσε η κατάσβεση της φωτιάς.

Τη στιγμή που η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ξεκίνησε η έρευνα στο σπίτι της οικογένειας και εντοπίστηκε αρχικά η σορός του 66χρονου και στη συνέχεια μια δεύτερη σορός που αναμένεται να ταυτοποιηθεί και υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο τους.

Σε χρόνο «μηδέν» το σπίτι είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες

Η κατοικία της οικογένειας βρισκόταν μέσα στη φύση, περιμετρικά του οικισμού της Λητής και μέσα σε χρόνο «μηδέν» περικυκλώθηκε από τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι είναι απομονωμένο και στην περιοχή υπάρχουν πολύ λίγες κατοικίες. Ωστόσο, η πρόσβαση δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό και η απόσταση είναι περίπου μισή ώρα.

Από τις πρωινές εικόνες φαίνεται πως η οικία της οικογένειας έχει καεί ολοσχερώς από τη φονική πυρκαγιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112

Οι κάτοικοι της περιοχής που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το μεσημέρι, είχαν δεχθεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα για εκκένωση από το 112. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πρώτη εκτίμηση για την πυρκαγιά ήταν πως θα τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα.

Δυστυχώς, οι ισχυροί άνεμοι κατέστησαν δύσκολο το έργο των Αρχών και η φωτιά πέρασε σε δασική περιοχή, κινούμενη με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν τις κατοικίες και να αποτρέψουν μια μεγαλύτερη καταστροφή.

Εξετάζεται ο λόγος που δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως το σπίτι

Άγνωστο παραμένει γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρα τις προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες και εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλωβισμού τους στο σπίτι.