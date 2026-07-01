Ανείπωτη είναι η θλίψη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Λητή άφησε πίσω της μια οικογενειακή τραγωδία, με θύματα έναν 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο και τον 12χρονο γιο του.

Οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου που βίωσε η οικογένεια. Αν και η σορός του δεύτερου θύματος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και επίσημα μέσω των απαραίτητων εξετάσεων, θεωρείται βέβαιο πως ανήκει στο ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο αναζητούνταν από τη στιγμή που οι φλόγες περικύκλωσαν την οικία τους.

Αναζήτησε καταφύγιο σε ντουλάπα

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό του άτυχου 12χρονου γύρω στις 22:00 το βράδυ, μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Παρότι οι ακριβείς συνθήκες τελούν υπό διερεύνηση, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το παιδί τρομοκρατήθηκε από τη λαίλαπα που πλησίαζε και, στην απελπισία του, προσπάθησε να κρυφτεί εκεί για να προστατευτεί από τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς.

Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί έξω από το σπίτι η σορός του 66χρονου πατέρα του. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός πάλευε μέχρι την τελευταία του πνοή με τις φλόγες, στην απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει όρθια την περιουσία του.

Στο νοσοκομείο η μητέρα

Στο πλευρό του 66χρονου βρισκόταν και η σύζυγός του και μητέρα του 12χρονου, η οποία επίσης έδωσε μάχη με τις φλόγες. Η γυναίκα κατάφερε να διασωθεί, ωστόσο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά τραύματα και εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.

Από τη στιγμή που σήμανε συναγερμός για την εξαφάνιση του ανήλικου αγοριού, ολόκληρη η τοπική κοινωνία κινητοποιήθηκε. Κάτοικοι του χωριού και εθελοντές επιστρατεύτηκαν και χτένιζαν την περιοχή, ελπίζοντας σε ένα θαύμα που δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ.

Η μανία των ανέμων μετέτρεψε τη φωτιά σε πύρινη λαίλαπα

Η καταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στην περιοχή Δερβένι, όμως λόγω των θυελλωδών ανέμων πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επεκτάθηκε ταχύτατα προς τη Λητή.

Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από περισσότερους από 100 πυροσβέστες, με δεκάδες οχήματα και δέκα εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα).

Παρά την τεράστια κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να τιθασεύσουν το πύρινο μέτωπο, για τον 66χρονο πατέρα και το ανήλικο παιδί του ήταν ήδη πολύ αργά.