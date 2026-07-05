Σε πύρινο κλοιό βρέθηκε το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά τη σφοδρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (4/7), προκαλώντας καταστροφές επιχειρήσεων αλλά και αγωνία στους κατοίκους της περιοχής.

Η κινητοποίηση των διωκτικών αρχών ήταν άμεση. Λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα του μετώπου, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για την έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να προέβη σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημά του βγήκε εκτός πορείας, καταλήγοντας σε έναν χωματόδρομο δίπλα από την επαρχιακή οδό. Στο σημείο εισόδου, μάλιστα, οι αρχές εντόπισαν εμφανή σημάδια από απότομο φρενάρισμα.

Δείτε φωτογραφίες με το αυτοκίνητο του 76χρονου που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Πώς οι σπινθήρες προκάλεσαν την ανάφλεξη

Οι εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ότι το αυτοκίνητο κόλλησε στο έδαφος. Στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει, ο 76χρονος φαίνεται πως πίεσε παρατεταμένα και με μεγάλη ένταση το γκάζι.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σφοδρή τριβή του κάτω μέρους του οχήματος με το έδαφος, με αποτέλεσμα να παραχθούν σπινθήρες. Σε συνδυασμό με την ξερή βλάστηση του σημείου, η ανάφλεξη ήταν ακαριαία, παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα ακριβή αίτια του συμβάντος.