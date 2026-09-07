Νέες προοπτικές ανάπτυξης για το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ανοίγει το Orange Grove, ανακοινώνοντας την έναρξη του 21ου κύκλου του επιτυχημένου προγράμματος Incubation 2026–27.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες από κάθε γωνιά της χώρας αλλά και το εξωτερικό, που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμες και υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις.

16 εβδομάδες εντατικής εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα Incubation έχει διάρκεια 16 εβδομάδων και ξεκινά επίσημα τον Νοέμβριο του 2026.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, το Orange Grove έχει υποστηρίξει περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες ενίσχυσης των ελληνικών startups.

Οι συμμετέχοντες στον 21ο κύκλο θα επωφεληθούν από:

Εξατομικευμένο mentoring: Καθοδήγηση από ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών, μεντόρων και εμπειρογνωμόνων της αγοράς.

Καθοδήγηση από ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών, μεντόρων και εμπειρογνωμόνων της αγοράς. Ad-hoc συμβουλευτική: Εξειδικευμένες συμβουλές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Εξειδικευμένες συμβουλές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Διαδραστικά εργαστήρια (Workshops): Στοχευμένες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων (pitching, business modeling, marketing κ.ά.).

Δικτύωση και προνόμια για τις συμμετέχουσες startups

Πέραν της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εξωστρέφειας. Οι ομάδες αποκτούν πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Orange Grove, ενώ συνδέονται άμεσα με το δυναμικό οικοσύστημα των alumni startups.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν προνομιακές εκπτώσεις σε κρίσιμες εργαλεία και υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρικοί συνεργάτες του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται – Η προθεσμία των αιτήσεων

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Orange Grove, προσφέροντας πλήρη ευελιξία.

Απευθύνεται σε:

Φυσικά πρόσωπα ή ομάδες με ιδέες σε στάδιο σύλληψης ( idea stage ).

). Νεοφυείς επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο ( early stage ).

). Πρόσφατα ιδρυμένες καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.orangegrove.eu έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.