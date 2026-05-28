Σε φιάσκο τείνει να εξελιχθεί η τοποθέτηση χιλιάδων «έξυπνων καμερών» στους δρόμους της Αττικής, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι είτε αυτές δεν δουλεύουν καλά, είτε οι υπάλληλοι της Τροχαίας δεν βλέπουν… καλά τις φωτογραφίες με τις παραβάσεις που αυτές τους αποστέλλουν.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, διέψευσε σήμερα (28/5) κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες κλήσεις από τις κάμερες είναι λανθασμένες και έριξε την ευθύνη στους υπαλλήλους της Τροχαίας!

Και όλα αυτά, τη στιγμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζεται άρον – άρον να επαναφέρει την προκήρυξη για την προμήθεια 1.000 «έξυπνων καμερών» με κόστος 88 εκατ. ευρώ.

«Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο επίσημο στοιχείο. Τα όποια λάθη γίνονται, γίνονται από ανθρώπους. Δεν γράφει καμία κάμερα μόνη της… Άνθρωποι είναι αυτοί που ελέγχουν τις φωτογραφίες. Συνεπώς, χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη προσοχή» είπε ο υπουργός, κλείνοντας τη συζήτηση στη Βουλή για νόμο που αφορούσε ενσωμάτωση ευρωπαϊκού κανονισμού (σ.σ. στον οποίο συμπεριελήφθη διάταξη για τις «μονιμοποιήσεις» των αποσπασμένων στην ΕΥΠ, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση).

Τι έδειξαν τα στοιχεία της Τροχαίας

Τα στατιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν μία εβδομάδα, στα ΝΕΑ, έδειχναν τεράστια ποσοστά αστοχίας για τις «έξυπνες κάμερες» της Τροχαίας.

Από τις περίπου 13.000 κλήσεις με παραβάσεις που κατέγραψαν οι «κάμερες ΑΙ» στο διάστημα από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου, κατέστη εφικτό να ελεγχθούν οι 5.500.

Από αυτές τις 5.500, οι πραγματικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν μόλις 400. Οι υπόλοιπες 5.100 κλήσεις απορρίφθηκαν και ακυρώθηκαν για δύο βασικούς λόγους:

-3.800 κλήσεις αφορούσαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Το σύστημα AI υπολόγιζε την παράβαση βάσει της μέσης ταχύτητας που είχε αναπτύξει το όχημα σε μια διαδρομή, μια μέθοδος όμως που δεν προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα όλες οι κλήσεις να πέσουν στο κενό.

-οι υπόλοιπες 1.300 καταγραφές αφορούσαν τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Κατά τον τελικό έλεγχο από τους αστυνομικούς, το οπτικό υλικό διέψευσε πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αλγόριθμος αποδείχθηκε ότι «μπερδευόταν» εύκολα από σκούρα ή ιδιαίτερα ρούχα των οδηγών που έκαναν τη ζώνη «αόρατη» και κινήσεις των χεριών των οδηγών πίσω από το τιμόνι, τις οποίες η AI μετέφραζε λανθασμένα ως χρήση κινητού.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 1.000 καμερών

Στις 26 Μαΐου, το zougla.gr έγραφε ότι «τινάχτηκε στον αέρα» ο διαγωνισμός για 1.000 κάμερες της Τροχαίας, συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. ευρώ.

Τη ματαίωση του διαγωνισμού ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς τρεις εταιρείες προσέφυγαν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων καταγγέλλοντας τους όρους του διαγωνισμού.

Την Πέμπτη (28/5), στη Βουλή, ο υπουργός Δ. Παπαστεργίου είπε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προκηρυχθεί εκ νέου ο διαγωνισμός για την προμήθεια των έξυπνων καμερών της Τροχαίας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχαν «φωτογραφικοί» όροι και ότι το υπουργείο εντόπισε ορισμένα «επιμέρους σημεία που έχρηζαν καλύτερης νομικής διατύπωσης».

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ότι η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα, ώστε να αντιμετωπιστεί «το ντροπιαστικό για τη χώρα μας φαινόμενο των θανάτων στην άσφαλτο».

Σημείωσε ότι για τις τρεις ενστάσεις που κατατέθηκαν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), λόγω φόρτου εργασίας, η Αρχή θα χρειαζόταν περίπου δύο μήνες για να τις εξετάσει.

«Από το να περιμένουμε δύο μήνες την ΕΑΔΗΣΥ, κατεβάσαμε εμείς τον διαγωνισμό» είπε, προαναγγέλλοντας την επαναφορά του διαγωνισμού την επόμενη εβδομάδα.