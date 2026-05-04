Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας στην Ορεστιάδα, κρίθηκε προφυλακιστέος ο ανήλικος, ο οποίος κατηγορείται για τη διάπραξη δυο κακουργημάτων, της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της αρπαγής ανηλίκου.

Το πρωί, ο ανήλικος δράστης, πέρασε το κατώφλι και των δύο δικαστικών λειτουργών και απολογήθηκε για τις πράξεις του, ενώ θα οδηγηθεί στις φυλακές Νέων Κασσαβέτειας, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο όπου θα ορισθεί η δικάσιμος του δικαστηρίου ανηλίκων Ορεστιάδας. Προσωρινά θα κρατείται στο ΑΤ Ορεστιάδας.

Ο ανήλικος, από τον Νοέμβριο του 2025, έχει διαρρήξει σειρά καταστημάτων σε Διδυμότειχο και Αλεξανδρούπολη (η τελευταία κλοπή έγινε το Σαββατοκύριακο), ενώ σε μία από αυτές τραυμάτισε με μαχαίρι τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του καταστήματος ψιλικών ειδών που διέρρηξε.

Ο ανήλικος, φοβούμενος πιθανή σύλληψή του, έφυγε μαζί με την ανήλικη φίλη του για την Αλεξανδρούπολη μετά την τελευταία κλοπή στο Διδυμότειχο, τα ξημερώματα της 29ης Απριλίου, κατά την οποία αφαίρεσε χρηματικό ποσό, καπνικά προϊόντα και συσκευασίες αλκοόλ.

Όμως και στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε κλοπή σε κατάστημα ψιλικών, ενώ η ανήλικη σε συνομιλία της μέσω μηνυμάτων με τους συγγενείς της, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωνε φοβισμένη. Ο ανήλικος που τον Ιούνιο ενηλικιώνεται, μεταφέρθηκε τελικά από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.