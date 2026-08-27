Μέσω του κλιμακοστασίου απομάκρυναν οι πυροσβέστες 86χρονη από διαμέρισμα του 4ου ορόφου στο οποίο διέμενε, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιπόλεως στην Ορεστιάδα Έβρου λίγο πριν τις 14.00. Στην κατάσβεση – η οποία ολοκληρώθηκε περίπου εντός δύο ωρών- συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρξε και κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της 86χρονης καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΛ.ΑΣ.