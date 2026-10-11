Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της δολοφονικής επίθεσης με οκτώ σφαίρες τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Ν.Γ. έχει δεχτεί τουλάχιστον 6 με 7 σφαίρες στην πλάτη και το κεφάλι ενώ οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν 8 κάλυκες και θα τους μεταφέρουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο αποκαλούμενος «παπαγάλος» όμως είχε συλληφθεί και για συμμετοχή σε σπείρα που πουλούσε «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και αρχηγικά μέλη μεγάλα ονόματα της «νύχτας» που κάποια από αυτά δεν είναι πλέον στη ζωή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν ποιος ήθελε να βγάλει από την μέση τον 52χρονο και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο; Οι αρχές εκτιμούν ότι το θύμα είχε κάποιο ραντεβού στο γκολφ της Γλυφάδας και δεν ήταν μια τυχαία συνάντηση.

Η τελευταία φορά που το θύμα είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές ήταν τον Ιούλιο του 2024 για συμμετοχή του επεισόδια έξω από το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας που είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα από πυροβολισμούς και ένας ακόμα να καταλήξει στο νοσοκομείο εξαιτίας ξυλοδαρμού. Ήταν μια «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ οπαδών των «πρασίνων» που κατέληξε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με μεταφορά… 74 οπαδών!

Τον Σεπτέμβριο του 2021 τα όπλα «μίλησαν» και πάλι, έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη και λίγες μέρες αργότερα ο «παπαγάλος» συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, ένα μεταλλικό ρόπαλο, ένα μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο με το οποίο είχε πάει στο σημείο της επίθεσης.

Τον Απρίλιο του 2018 οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού – Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague, δέχτηκε έναν πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου όπως ανέφερε στους γιατρούς, ένιωσε ένα κάψιμο στο πόδι. Οι γιατροί εντόπισαν στο πόδι του σκάγια ενώ για την επίθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης το θύμα της Γλυφάδας.

Το 2015 ο Ν.Γ. συνελήφθη από το Τμήμα Εκβιαστών ως μέλος μιας εκ των τριών διαφορετικών ομάδων που δρούσαν στην Αττική και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων έχοντας και την βοήθεια αστυνομικών. Συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Σύμφωνα με τι κατηγορητήριο, απειλούσαν τόσο τους ίδιους όσο και τις επιχειρήσεις τους και απαιτούσαν διάφορα χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της «παροχής προστασίας» στα καταστήματά τους.

Οι οργανώσεις συνεργάζονταν μεταξύ τους, μοίραζαν τις περιοχές δραστηριοποίησης και τα καταστήματα. Ο Ν.Γ. ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, μέλος της τρίτης ομάδας που είχε για «αρχηγό» τον Γιώργο Μοσχούρη, τον αποκαλούμενο «Θαμνάκια» ο οποίος δολοφονήθηκε.

Τέλος, ο 52χρονος ο οποίος εκτελέστηκε τα ξημερώματα έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία το 2024 και ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.