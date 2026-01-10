Λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από κάθε γωνιά της χώρας.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς η πρόσφατη ψήφιση της Mercosur από την Ελληνική Κυβέρνηση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους παραγωγούς, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να θέσουν επί τάπητος το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Κεντρικό ζήτημα της συνεδρίασης αποτελεί ο ορισμός της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την Κυβέρνηση, όπου αναμένεται να συζητηθούν τόσο τα έξι κυβερνητικά μέτρα, όσο και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, στο τραπέζι μπαίνει και η πρόταση για διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την ώρα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά.

«Σύννεφα» στον διάλογο και έντονες αντιδράσεις

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, οι δηλώσεις των παραγωγών αποτύπωναν το τεταμένο κλίμα, με την απόφαση της Κυβέρνησης για τη Mercosur να θεωρείται από πολλούς καθοριστικός παράγοντας που σκιάζει τόσο τον διάλογο, όσο και τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

«Είμαστε ανυποχώρητοι και δεν κάνουμε πίσω. Θα περιμένουμε την απόφαση πανελλαδικής, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και φάνηκε από το γεγονός ότι τηρήσαμε τις δεσμεύσεις για μπλακ άουτ, δείχνοντας όμως καλή θέληση στην τελευταία πρόσκληση του Πρωθυπουργού, συμφωνήσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Επιζητούμε λύσεις για χρόνια προβλήματα, όχι μόνο για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη γη μας, αλλά και για να υπάρχει προοπτική για τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε μεταξύ άλλων το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, Αντώνης Λιανός.

Σε πιο έντονο τόνο, ο αγρότης από το μπλόκο του Μπράλου, Χρήστος Κατσούλας, δήλωσε με οργή: «θεωρούμε πως την Τρίτη που έχουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουμε αγωνία γιατί κινήθηκε βρώμικα με την ψήφιση της Mercosur και θα καταστρέψει κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δούμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν, αλλά και τα ζητήματα που θα θέσουμε στον Πρωθυπουργό. Από τη στιγμή όπως που ψηφίστηκε το μέτρο, οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, επεσήμανε τη σύγχυση και την οργή που επικρατεί: «Οι προτάσεις είναι μπερδεμένες. Μετά την υπογραφή της Mercosur ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην κατέβουμε σε διάλογο, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα, όπου θα τεθούν όλες οι προτάσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ίδιος κατέληξε με ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση: «Όλες οι κόκκινες γραμμές που είχαμε θέσει, με μια επίδειξη ισχύος, η Κυβέρνηση τις καταπάτησε. Είχαμε ζητήσει να μην γίνει η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και συνέβη, είχαμε τονίσει να μην υπογραφεί η Mercosur και υπεγράφη, δεν έχει γίνει καμία αναφορά για το εμβόλιο της ευλογιάς, ενώ χθες κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε από κυβερνητικές ενέργειες. Ο διάλογος έρχεται σε δεύτερη μοίρα και τίθεται θέμα επιβίωσης».