Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και πυρά κατά της κυβέρνησης προκάλεσαν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση του καταδικασμένου για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και τα επεισόδια που ακολούθησαν με την επέμβαση των ΜΑΤ κατά διαδηλωτών, που ξεσηκώθηκαν εναντίον του, έχει προκαλέσει «θύελλα» στο πολιτικό σκηνικό.

Το χρονικό της έντασης στην Θεσσαλονίκη

Παρά την απόφαση της αστυνομίας να απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις σε ευρεία περίμετρο (κλείνοντας παράλληλα και σταθμούς του Μετρό), εργατικά σωματεία, μέλη του ΠΑΜΕ και άλλες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα Βενιζέλου για να διαμαρτυρηθούν, για την συγκέντρωση Κασιδιάρη.

Η ένταση κορυφώθηκε στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς το ξενοδοχείο. Εκεί, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος, προχωρώντας παράλληλα σε προσαγωγές.

Βίντεο που έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν χτυπήματα σε διαδηλωτές, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για υπέρμετρη καταστολή, πυροδοτώντας τον πολιτικό διάλογο γύρω από τα όρια της αστυνομικής βίας.

Βίντεο από τα επεισόδια:

Ομιλία με συνθήματα της Χρυσής Αυγής

Την ίδια ώρα, εντός της αίθουσας του ξενοδοχείου, το κλίμα θύμιζε κερκίδα γηπέδου, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν το γνώριμο από τη Χρυσή Αυγή σύνθημα «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί». Ο Ηλίας Κασιδιάρης, υιοθετώντας εμπρηστικό τόνο, προανήγγειλε την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο: «Θα επιστρέψω και στη Βουλή και στις εξεταστικές επιτροπές. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει, όχι τα βρώμικα κόμματα, όχι ο Άρειος Πάγος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν ομόφωνα την αστυνομική βία και την κυβερνητική στάση, κατηγορώντας την για την καταστολή της διαμαρτυρίας και την ανοχή απέναντι στην ακροδεξιά ρητορική την ημέρα της εθνικής επετείου.

ΠΑΣΟΚ: Ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, καταδίκασε την «αποκρουστική σύναξη μίσους» του «υμνητή του Χίτλερ» και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες χρήσης βίας κατά διαδηλωτών.

ΚΚΕ: Κατήγγειλε «άγρια και αναίτια επίθεση» από διμοιρίες των ΜΑΤ εναντίον της συγκέντρωσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού».

Νέα Αριστερά: Ανέφερε πως η Ελληνική Αστυνομία λειτούργησε ως «χορηγός» της εκδήλωσης.

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ): Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ τόνισε πως κανείς δεν δικαιούται να εξωραΐζει τη ναζιστική ιδεολογία ανήμερα της επετείου. Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Μαρίνος Σκανδάμης, ανέφερε πως η κυβέρνηση «έχει επιλέξει στρατόπεδο» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε λόγο για «κυβερνητική ασυλία» του Κασιδιάρη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί».

Η επιλογή της εκτεταμένης απαγόρευσης συναθροίσεων σε συνδυασμό με τις εικόνες καταστολής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φέρνουν την κυβέρνηση στο επίκεντρο αυστηρής κριτικής, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα όρια της δημόσιας τάξης και τον χειρισμό της ακροδεξιάς πρόκλησης.

Δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: «Να βρούμε λύση για το φαινόμενο Κασιδιάρη»

Με αφορμή τα επεισόδια στη θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είπε πώς είναι ανάγκη να αναζητηθούν άμεσα λύσεις για το ζήτημα των συγκεντρώσεων του Ηλία Κασιδιάρη και των αντισυγκεντρώσεων που οργανώνονται με αφορμή αυτές.

Μιλώντας στην ΕΡΤ είπε σχετικά: «Εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στον Κασιδιάρη να κάνει αυτή τη συγκέντρωση, {αλλά δεν μας το επιτρέπει ο νόμος}. Προτείνω, επειδή από εδώ και μπρος θα δούμε ότι ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα, ώστε να ξέρει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνει . Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο “Κασιδιάρης” και όλοι οι “Κασιδιάρηδες” είναι πολύ επικίνδυνο και κινδυνεύουμε να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, να ξαναφέρουμε στη ζωή μας φρικαλέα φαινόμενα που ζήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις.».

Στο μεταξύ, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι έξι προσαχθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.