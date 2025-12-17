Οργισμένοι εμφανίζονται οι αγρότες, μετά το φιάσκο του ΕΛΓΑ που πήρε χρήματα από τους λογαριασμούς τους πριν καν πιστωθούν οι ενισχύσεις και προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Ήδη στον Προμαχώνα, οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο μπλόκο αποφάσισαν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης να κλείσουν επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Παράλληλα, άνοιξαν τα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα και να μην πληρώνουν αντίτιμο.

Στα Μάλγαρα κλείνουν το ρεύμα για Θεσσαλονίκη

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί ξεκινούν και στα Μάλγαρα, όπου κλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συμβολικά σήμερα και επ’ αόριστον από αύριο.

