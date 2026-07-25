Το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου, το κέντρο του Άργους μετατράπηκε σε σημείο αναβρασμού, καθώς διαδηλωτές από την Αργολίδα, αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Στη διαμαρτυρία έδωσαν δυναμικό «παρών» το Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά, η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και πλήθος ανεξάρτητων πολιτών.

Μετά τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Το έγκλημα στο Άργος είναι κρατικό, με σφαίρες στο κεφάλι εκτέλεση εν ψυχρώ», αξιώνοντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ισχυρές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε μικρή απόσταση από το σημείο της συγκέντρωσης, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

Παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας στο μεγαλύτερο μέρος της, λίγο πριν την ολοκλήρωσή της στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης επικράτησε ένταση, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr