Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Χιλιάδες οχήματα εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, παρά τις αυστηρές υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), πολλές επιχειρήσεις, παρότι διατηρούν πολλά οχήματα σε κανονική κυκλοφορία, αγνοούν επιδεικτικά τις υποχρεώσεις τους. Το φαινόμενο είναι συνηθισμένο, ωστόσο πλέον αποκαλύπτεται η πραγματική του έκταση.

Παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις και την ύπαρξη αυστηρών προστίμων, αρκετές εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν με τρόπο που καταστρατηγεί τους κανόνες.

Ενδεικτικά, σε μία μόνο εταιρεία στάλθηκαν περισσότερα από 300 ειδοποιητήρια για οχήματα που είτε δεν είχαν ασφάλεια, είτε δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Η αντίδραση ήταν μηδενική. Αντίστοιχη ήταν η στάση και σε άλλες περιπτώσεις, με τις εταιρείες να παραμένουν αδιάφορες, ακόμη και όταν ο αριθμός των παραβάσεων αφορούσε 100 ή και 200 οχήματα.

Συνολικά, δεκάδες νομικά πρόσωπα φέρονται να διατηρούν δεκάδες οχήματα εκτός νομικού πλαισίου, γεγονός που προκαλεί έντονα ερωτήματα, τόσο για την εποπτεία όσο και για τη διασφάλιση της ισονομίας στην αγορά.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου, οι φορολογικές αρχές απέστειλαν ειδοποιητήρια, καλώντας τους παραβάτες να συμμορφωθούν εντός 15 ημερών. Η προθεσμία λήγει στα τέλη Οκτωβρίου και όσοι δεν ανταποκριθούν θα λάβουν νέα, ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια με βεβαιωμένα πρόστιμα.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Ειδικότερα, επιβάλλονται 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά αυτοκίνητα και 250 ευρώ για δίκυκλα.

Παράλληλα, για την μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας, επιβάλλεται καταβολή του πλήρους ποσού των οφειλόμενων ανά έτος, με προσαυξήσεις που μπορεί να φτάσουν το 100%, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Όσοι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, αντιμετωπίζουν πρόστιμο 150 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων για 20 ημέρες. Όλα τα πρόστιμα επιβαρύνονται επιπλέον με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Από το 2025 έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων. Η πρώτη διασταύρωση για το τρέχον έτος πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου, ενώ από το 2026 και εξής οι διασταυρώσεις θα γίνονται δύο φορές ετησίως, την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου. Εκτός από την ασφάλιση και τα τέλη, οι έλεγχοι θα επεκτείνονται και στην ύπαρξη ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ.

Για τους ελέγχους αυτούς, δημιουργείται το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων. Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος θα εντοπίζει:

–Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

–Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

–Έλλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου στα συστήματα του υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

–Εικονική ακινησία: Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι με τα νέα ψηφιακά εργαλεία σε συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες παρακολούθησης, είναι πλέον σημαντικά ενισχυμένες και το περιθώριο για παρατυπίες περιορίζεται στο ελάχιστο.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να φανεί αν οι εταιρείες θα συμμορφωθούν ή αν θα συνεχίσουν να αψηφούν τις υποχρεώσεις τους, ρισκάροντας ακόμη και την ακινητοποίηση των οχημάτων τους.