Την οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσε η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο αναφέρεται -μεταξύ άλλων- πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης, ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Αιδώς αργείοι!

Από «Ευαγγέλιο» σε «φυλλάδα» μια σκευωρία δρόμος…

Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΑΣΑΜ) είχε αρχικά υποδειχτεί ως το «Ευαγγέλιο» για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μόλις όμως αναδείξαμε τις καυτές κατά λέξη καταγραφές του Πορίσματος ότι η πυρόσφαιρα που έκαψε τα παιδιά μας προκλήθηκε από άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα όπως λέει το Πόρισμα θα είχε εντοπιστεί αν δεν είχε μπαζωθεί άμεσα ο τόπος, ξαφνικά το «Ευαγγέλιο» μετατράπηκε σε «φυλλάδα», καθώς τα ευρήματά του δεν βόλευαν το κυβερνητικό αφήγημα.

Μάλιστα βγήκε στο φως αλληλογραφία όπου ο θαυμαστής της κας Ντόρας Μπακογιάννη, Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον Eπικεφαλής Aσφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, να μην περιληφθούν οριστικά οι επίμαχες διατυπώσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας.

Ωστόσο, η απάντηση του κ. Accou ήταν κατηγορηματική ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και τελικά οι επίμαχες παράγραφοι δεν «έφυγαν».

Γιατί σκοπός τους δεν ήταν βέβαια η αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που όλοι περιμέναμε, αλλά να μετατραπεί και αυτό το Πόρισμα σε ένα ακόμα βολικό εργαλείο, στα χέρια των αδίστακτων, από χαμηλά έως πολύ ψηλά, που χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών.

Το κερασάκι στην τούρτα σήμερα, από τα υποτελή στην Κυβέρνηση ΜΜΕ, που κατά παράβαση του δημοσιογραφικού καθήκοντός τους, παραπληροφορούν τον κόσμο, λες και τρώμε κουτόχορτο, λέγοντας δήθεν ότι η Αυτοψία (και όχι βέβαια Πόρισμα, (ως αναφέρουν τα παπαγαλάκια) της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ), 2.5 χρόνια μετά την τραγωδία, αποδομεί δήθεν το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δημοσιεύματα απολύτως ψευδή.

Αφού μάλιστα δέησε ο Ανακριτής να μας δώσει, με τα χίλια ζόρια σήμερα αυτήν την περίφημη Έκθεση της καθυστερημένης για 2.5 χρόνια Αυτοψίας της ΔΑΕΕ, την οποία μάθαμε πρώτα από τον Τύπο (!), διαπιστώσαμε ότι αυτή η Έκθεση, πέραν του ότι είναι γεμάτη εικασίες, εκτιμήσεις και αόριστες αναφορές:

•ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

•ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΚΑΥΣΙΜΑ∙ ΚΑΙ

•ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΔΑΣΣΑΜ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εκτελών Ανακριτής Μπακαΐμης, άρον άρον, άμεσα αφότου πήρε την Έκθεση της παρωχημένης Αυτοψίας και βγήκαν στον αέρα τα ψευδή και αποπροσανατολιστικά δημοσιεύματα, έκλεισε σήμερα τη δικογραφία (!)

Πως κατάντησαν τη χώρα μας;

Πόσο αφελείς μας θεωρούν;

Με τι ψυχή βεβηλώνουν τόσο αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας;

Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα ανθρωπιάς πάνω τους;

Τόσο πιστοί υπηρέτες του κακού;

Πόσο μεγάλο επιτέλους είναι το μυστικό που κρύβεται και ποιους “οικείους” ακουμπά για να έχει κινητοποιηθεί τέτοιος μηχανισμός σήψης και διαφθοράς;

Αιδώς αργείοι!»