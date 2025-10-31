Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Με τα τρακτέρ τους να παρατάσσονται το ένα πίσω από το άλλο, πάνω από διακόσιοι αγρότες από τη Ροδόπη, τον Έβρο και την Ξάνθη κατέκλυσαν σήμερα το πρωί (31 Οκτωβρίου) τους δρόμους της Κομοτηνής, σε μια δυναμική αλλά ειρηνική μηχανοκίνητη κινητοποίηση.

Η διαμαρτυρία κατέληξε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κόσμιο, όπου οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν εξηγήσεις για τις «ασαφείς λίστες» του δορυφορικού ελέγχου (Monitoring) που απέκλεισαν χιλιάδες αγροτεμάχια από τις φετινές πληρωμές.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για «οικονομική ασφυξία» και «εμπαιγμό», καθώς βλέπουν να χάνεται όχι μόνο η προκαταβολή των ενισχύσεων, αλλά και η ίδια η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα στη Θράκη.

Στα όρια της επιβίωσης: ευλογιά, ξηρασία και χαμένες επιδοτήσεις

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ευλογιά, χαμένες επιδοτήσεις, ξηρασία, όλα μαζί μάς γονατίζουν», λένε οι αγρότες, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά ήταν η πιο δύσκολη της τελευταίας δεκαετίας. Οι απώλειες από τη ζωονόσο έχουν αποδεκατίσει τα κοπάδια, ενώ η τριετής ανομβρία έχει περιορίσει δραματικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο αποκλεισμός χιλιάδων στρεμμάτων από την προκαταβολή των ενισχύσεων ήρθε «σαν κερασάκι στην τούρτα».

«Περίπου το 85% των χωραφιών στη Ροδόπη φαίνεται λανθασμένα ως μη καλλιεργημένο ή προβληματικό», εξηγεί ο αγρότης Γιώργος Μπάτζιος. «Κι αυτό σημαίνει ότι πολλοί από εμάς μένουμε εκτός πληρωμών, παρότι τα αγροτεμάχια είναι ενεργά και καλλιεργημένα. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Το monitoring ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Η πορεία στην Κομοτηνή – Από την ΕΡΤ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τον ραδιοσταθμό της ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες αγρότες με πανό και ελληνικές σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα για τη στήριξη της παραγωγής. Στη συνέχεια, η πομπή των τρακτέρ κατευθύνθηκε προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κόσμιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά απολύτως συντεταγμένο κονβόι οχημάτων.

«Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν», δήλωσαν οι διοργανωτές. «Θέλουμε απλώς να ακουστούμε. Θέλουμε να πληρωθεί ο κόπος μας, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να μείνει ζωντανός ο τόπος μας».

«Δεν πάει άλλο – χάθηκαν 65 εκατομμύρια ευρώ στη Ροδόπη»

Ο αγρότης Σταύρος Κοσουτζής μίλησε για μια τριετία καταστροφών και απωλειών:

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε δει το εισόδημά μας να μειώνεται κατά 80%. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά ξηρασίας, και ακόμα περιμένουμε το Μέτρο 23 της περσινής χρονιάς. Τώρα, το monitoring ήρθε να μας πει ότι τα χωράφια μας είναι… αόρατα. Οι προκαταβολές δεν μπήκαν, τα χρέη τρέχουν, και στις αποθήκες δεν έχουμε ούτε σπόρους για τη σπορά».

Όπως τόνισε, μόνο στη Ροδόπη έχουν χαθεί πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ από την πτώση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. «Αυτά τα χρήματα θα έμεναν στον τόπο μας, θα κινούσε την αγορά, θα πλήρωνε εργάτες και τεχνικούς. Τώρα, όλα παγώνουν».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες της Θράκης, μέσα από τους συλλόγους τους, θέτουν συγκεκριμένα και άμεσα αιτήματα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Άμεση ανάκληση των λιστών του monitoring και επανέλεγχος των αγροτεμαχίων με φυσική επιτόπια επιβεβαίωση.

Εξόφληση όλων των καθυστερημένων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων του Μέτρου 23, της απονιτροποίησης και των βιολογικών.

Αποζημιώσεις για τις απώλειες λόγω ευλογιάς και ξηρασίας.

Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές).

Διαφάνεια και σαφήνεια στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν γιατί κόβονται ή εγκρίνονται.

«Δεν είμαστε ενάντια στους ελέγχους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής Νίκος Μποντρότσος. «Αλλά θέλουμε δικαιοσύνη. Όποιος έκανε λάθος να το διορθώσει. Όμως αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μαζική τιμωρία χωρίς εξηγήσεις. Ζητάμε να παρθεί πίσω η απόφαση και να ξαναγίνουν σωστά οι έλεγχοι».

Συνάντηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είναι απορρίψεις, είναι αμφίβολα»

Στο παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιπροσωπεία των αγροτών συναντήθηκε με τον προϊστάμενο του Τμήματος, Νίκο Γαλάνη, ο οποίος προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για τις λίστες που προκάλεσαν την αναστάτωση.

«Οι λίστες που στάλθηκαν δεν είναι απορρίψεις», είπε χαρακτηριστικά. «Αφορούν αγροτεμάχια με υψηλή πιθανότητα ορθότητας, τα οποία όμως χρειάζονται επιβεβαίωση. Οι εικόνες του δορυφόρου δεν αποτυπώνουν πάντα τη γεωργική πραγματικότητα — κάθε χωράφι είναι διαφορετικό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο δορυφορικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Διαβεβαίωσε ότι «οι διορθώσεις θα συνεχιστούν» και ότι, αν χρειαστεί, «θα ζητηθεί παράταση ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους δικαιούχους».

«Δεν θα κάνουμε πίσω»

Οι αγρότες αποχώρησαν αργά το μεσημέρι, με την υπόσχεση να επανέλθουν αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. «Θα συνεχίσουμε ειρηνικά, αλλά σταθερά», λένε. «Δεν ζητάμε ελεημοσύνη – ζητάμε να πληρωθεί ο κόπος μας και να σταθεί ο πρωτογενής τομέας όρθιος. Αν καταρρεύσει αυτός, θα καταρρεύσει όλη η κοινωνία».

Με πληροφορίες από: fonirodopis.gr – agrotypos.gr