Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θέτει για πρώτη φορά σαφείς κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των αλγορίθμων στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των απασχολούμενων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 5 έως τις 19 Νοεμβρίου, έπειτα από εκτενή διάλογο με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους και εκπροσώπους εργαζομένων και επιχειρήσεων, οδηγώντας στην ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού σχολίων τους.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί κινδύνους και πως η θέσπιση προστατευτικών δικλείδων είναι αναγκαία για τους εργαζομένους, τους αποδέκτες υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις. «Το νομοσχέδιο διασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και παράλληλα θεσπίζει ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης στις πλατφόρμες, βάζοντας σαφή όρια στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

Οι δύο βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Το ρυθμιστικό πλαίσιο δομείται σε δύο κεντρικούς άξονες:

Αλγοριθμική διαχείριση και ανθρώπινη εποπτεία: Θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας στη χρήση αλγορίθμων κα ι επιβάλλεται ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εργασιακή κατάσταση. Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση των απασχολούμενων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους επηρεάζουν ουσιωδώς, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Όροι εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες και Μητρώο Απασχόλησης: Επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης ώστε να εφαρμόζεται σωστά η εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, η ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των αποδεκτών των υπηρεσιών, καθώς και η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, της δικαστικής προστασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών. Παράλληλα, συστήνεται Μητρώο Απασχόλησης για την καταγραφή των εργαζομένων στις πλατφόρμες, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα μητρώα του Υπουργείου Μετανάστευσης για την καλύτερη καταγραφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.

Πρόσθετες διατάξεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Πέραν της αλγοριθμικής διαχείρισης και της εργασίας σε πλατφόρμες, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιπλέον κοινωνικές και ασφαλιστικές παρεμβάσεις: