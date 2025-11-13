Χρήστος Μαζάνης

Oλοκληρώνεται σήμερα με την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών η πολυεθνική άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων «ΩΡΙΩΝ-25», την οποία διεξάγει και εποπτεύει η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Στη συγκεκριμένη άσκηση προσκαλούνται ξένες αποστολές, που ασκούνται πλάι στους Έλληνες συναδέλφους τους.

Φέτος η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και στον Αργοσαρωνικό.

Σκοπός της , σύμφωνα με τους επιτελείς του ΓΕΕΘΑ είναι η εξέταση έργων Ειδικών Επιχειρήσεων, σε ρεαλιστικές συνθήκες, η διατήρηση, προαγωγή και βελτίωση της μαχητικής ικανότητας σε τακτικό επίπεδο, η μεγιστοποίηση της διακλαδικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας στο επιχειρησιακό – στρατηγικό επίπεδο, αλλά και η προαγωγή και βελτίωση πολυεθνικών συνεργασιών.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΕΘΑ, η άσκηση ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου , της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης συμμετείχε προσωπικό Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Κύπρου, των ΗΠΑ και της Ρουμανίας.