Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυεθνική άσκηση των ειδικών δυνάμεων «ΩΡΙΩΝ-25» την οποία διεξάγει και εποπτεύει η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Στη συγκεκριμένη άσκηση προσκαλούνται ξένες αποστολές, που ασκούνται πλάι στους Έλληνες συναδέλφους τους.

Φέτος η άσκηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και στον Αργοσαρωνικό.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε άνδρες των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων να πραγματοποιούν βολές ταχείας αντίδρασης και στη συνέχεια βολές ελεύθερων σκοπευτών.