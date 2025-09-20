Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου. Ωστόσο παραμένουν ενεργές πολλές διάσπαρτες εστίες φωτιάς στον χώρο λόγω της ευφλεκτότητας των υλικών με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τις κατασβέσουν.

Μεγάλη μάχη δόθηκε στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην υπάρξει επέκταση της φωτιάς σε δασική περιοχή προς τις Αχαρνές.

Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται και να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το εργοστάσιο με τις παλέτες έχει καταστραφεί ολοσχερώς και με το πρώτο φως της ημέρας έγινε ορατή η μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί στον χώρο της επιχείρησης.