Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, σε αγροτοδασική έκταση χαμηλής βλάστησης στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περιοχή παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις – 42 πυροσβέστες, 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ – προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση.

Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Πυλαία #πυρκαγιά #Φωτιά