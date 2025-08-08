Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, σε αγροτοδασική έκταση χαμηλής βλάστησης στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περιοχή παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις – 42 πυροσβέστες, 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ – προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση.

Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.