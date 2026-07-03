Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή των Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις 16:00 και έκαιγε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λόφο Σαράντα Μάρτυρες, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην ακαριαία κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν την περίμετρο της πυρκαγιάς μέσα σε μόλις μία ώρα από την εκδήλωσή της, εξαλείφοντας κάθε ενεργό μέτωπο.

Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Πολύτιμη ήταν η συνδρομή από αέρος, όπου δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις νερού στα πρώτα, κρίσιμα λεπτά, ενώ στο έργο της κατάσβεσης βοήθησαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ωστόσο στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για την πλήρη αποσβέση τυχόν μικροεστιών. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.