Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στα Βίλια Αττικής.

Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε στο πευκοδάσος κοντά στον οικισμό, Αγία Παρασκευή. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Βίντεο από τη φωτιά:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:40 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά.

Για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας συνέδραμε με υδροφόρες. Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς πλησίον του οικισμού Κρύο Πηγάδι στα Βίλια πραγματοποιούνται οι κάτωθι εκτροπές: