Οριοθετήθηκε από την Πυροσβεστική και δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε σπίτια, στην περιοχή Βρωμοπούσι στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα καίει στον περιφερειακό προς Βασιλικά, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Στις 21:45 ήχησε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε μετά από πυροτεχνήματα.