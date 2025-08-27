Οριοθετήθηκε από την Πυροσβεστική και δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε σπίτια, στην περιοχή Βρωμοπούσι στη Σαλαμίνα.
Η φωτιά στη Σαλαμίνα καίει στον περιφερειακό προς Βασιλικά, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.
Στις 21:45 ήχησε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 112
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών


— 112 Greece, August 27, 2025
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
Λόγω της φωτιάς, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε μετά από πυροτεχνήματα.