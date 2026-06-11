Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροπροστασίας Δασών Λαυρεωτικής, η φωτιά οριοθετήθηκε.
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και τρία ελικόπτερα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026