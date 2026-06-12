Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.15 το πρωί και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Τέλος, σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.