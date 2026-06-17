Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/06 σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παρότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτο σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την οριοθέτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φωκίδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.