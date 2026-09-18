Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε απορρίμματα, εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα στις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112, σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προειδοποιώντας τους για τους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.