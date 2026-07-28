Σε λιγότερο από δύο ώρες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής οριοθέτησαν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε αγροτική έκταση, στην ευρύτερη περιοχή των Λαβάρων Σουφλίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου με τη συνδρομή από αέρος ενός ελικοπτέρου.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή, όπως και σε ολόκληρο το Νομό Έβρου, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και άπνοια, καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ως προς τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς στην αγροτική έκταση των Λαβάρων ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου για τη διερεύνησή τους.