Τέθηκε υπό οριοθέτηση το πύρινο μέτωπο που αναστάτωσε την Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις 22:00 της Πέμπτης, 23 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η κατάσταση δεν εμπνέει πλέον ανησυχία για κατοικημένες ζώνες, καθώς η φωτιά μαίνεται μακριά από τον αστικό ιστό. Ωστόσο, το έργο της κατάσβεσης κρίνεται εξαιρετικά απαιτητικό, διότι η εστία εντοπίζεται σε μια δύσβατη χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των Αρχών.

Επιπλέον, λόγω του προχωρημένου της ώρας, τα εναέρια μέσα δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ρίψεις, αφήνοντας το αποκλειστικό βάρος της επιχείρησης στις επίγειες δυνάμεις που θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ισχυρή κινητοποίηση στο πεδίο

Παρά την οριοθέτηση, ο συναγερμός δεν έχει λήξει και στο σημείο παραμένει μια μεγάλη δύναμη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, στη μάχη έχουν ριχτεί 75 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν αδιάκοπα, 16 πυροσβεστικά οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που ανήκουν στη 2η και την 8η ΕΜΟΔΕ και σημαντικός αριθμός εθελοντών που συνδράμουν τις προσπάθειες.

Παράλληλα, καθοριστική είναι η συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά υδροφόρες οχημάτων και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Θέρμης, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή νερού και η πρόσβαση των συνεργείων.