Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς, γύρω στις 6.30 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, καθώς και 3 αεροσκάφη. Ο δήμος Κιλκίς παρείχε υδροφόρες

Επιπλέον, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσθένη του δήμου Παγγαίου Καβάλας, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ο δήμος Παγγαίου συνέδραμε με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.