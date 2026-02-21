Στην οριστική διακοπή λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς κρίθηκε πως οι εγκαταστάσεις του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Πρόκειται για τη βιομηχανία που καταστράφηκε έπειτα από έκρηξη, γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας, ο χώρος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και η εταιρεία καλείται να επανεκκινήσει από μηδενική βάση τη διαδικασία αδειοδότησης, προκειμένου να μπορέσει να επαναλειτουργήσει.

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά η απόφαση της Περιφέρειας:

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων

Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας. Η με αριθμ. 383490/01-11-25 γνωστοποίηση λειτουργίας της βιομηχανίας θα επισημανθεί μέσω του συστήματος OpenBusiness.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”».

Το επίσημο έγγραφο: