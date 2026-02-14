Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει οριστικό τέλος στην καταβολή 13ου και 14ου μισθού στους Δημοσίους Υπαλλήλους, καθώς απέρριψε σχετική προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και Εκπαιδευτικού.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η μη καταβολή των επιπλέον μισθών εορτών και αδείας δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η απόφαση αφορά περίπου 700.000 εργαζομένους στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, και κλείνει –σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο– το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι υπάγονται σε ειδικό μισθολογικό καθεστώς, λόγω της ιδιαίτερης υπηρεσιακής τους σχέσης με το Κράτος, και συνεπώς δεν αποτελούν συγκρίσιμη κατηγορία με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η διατήρηση της αναστολής των «δώρων» δεν προσβάλλει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας ή της ανθρώπινης αξίας, ούτε θίγει το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο οικονομικό σκέλος. Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε το Δημόσιο, η επαναφορά των τριών επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας) θα συνεπαγόταν ετήσια επιβάρυνση 1,37 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές. Με την προσθήκη τους, το κόστος θα έφθανε περίπου τα 1,55 δισ. ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, μια τέτοια μόνιμη επιβάρυνση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεκτή.

Η θέση της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ είχε επισημάνει, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότι η μη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις Αρχές της ανθρώπινης αξίας, της ισότητας, της ισότητας στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας, όπως αντίθετη είναι και σε διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041/ΕΕ).

Ακόμη, η ΑΔΕΔΥ είχε επικαλεστεί ότι η επαναφορά των δώρων πρέπει να γίνει καθώς αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041/ΕΕ για «την ίση μεταχείριση των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς κατώτατου μισθού, ο οποίος να εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωσή τους».

Χαρακτηριστικά, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ είχε επισημανθεί ότι, μεταξύ άλλων, είναι δυνατή η επαναφορά των τριών δώρων στους Δημοσίους Υπαλλήλους, καθώς υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα και δεν υπάρχουν πλέον οι οικονομικές συγκυρίες του 2012, που οδήγησαν στο να κοπούν τα δώρα.