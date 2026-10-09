Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η ορκωμοσία των νέων Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Το παρών στην τελετή έδωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Συνολικά ορκίστηκαν 162 Ίκαροι από τους οποίους 143 από την Ελλάδα, 9 από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 1 από τη Μοζαμβίκη και 2 από τη Σενεγάλη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), Αρχιπλοίαρχος (Μ) Νικόλαος Γιαννίτσας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, εκπρόσωποι των Πρέσβεων της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Σενεγάλης, του Μαυροβουνίου, της Τυνησίας, καθώς και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, Διοικητές, εκπρόσωποι και αντιπροσωπείες παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Ακόλουθοι Άμυνας, μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αεροπορίας καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Ικάρων.