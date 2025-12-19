Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής, η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών ευέλπιδων της Τάξεως 2029 «ΤΧΗΣ (ΠΒ) ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΣ».

Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Η ορκωμοσία των πρωτοετών Ευελπίδων αποτελεί ημέρα τιμής και γιορτής για τη Σχολή και ο όρκος τους αποτελεί την αρχή μιας νέας διαδρομής, όπως επισημάνθηκε και στην Ημερήσια Διαταγή του Διοικητού της Σχολής Υποστράτηγου Αναστάσιου Πολύχρονου και τους προέτρεψε να αισθάνονται υπερήφανοι, καθόσον γίνονται επίσημα μέλη της οικογένειας της Σχολής των Ευελπίδων, μιας Σχολής με ειδικό βάρος, τιμημένη ιστορία και απαράμιλλη προσφορά στην Πατρίδα.

Συνολικά ορκίστηκαν 174 Πρωτοετείς Ευέλπιδες, εκ των οποίων 132 από την Ελλάδα, 27 από την Κύπρο, 6 από την Αρμενία, 1 από την Βοσνία Ερζεγοβίνη, 1 από την Ζάμπια, 2 από την Ιορδανία, 1 από την Μολδαβία, 2 από τη Σενεγάλη και 2 από τη Τυνησία.