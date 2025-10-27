Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη, η τελετή ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών.

Ο Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας , επέδωσε τα ξίφη στους ορκισθέντες αξιωματικούς.

Στη τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Επίσης ο Γενικός επιθεωρητής του Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Πυροσβεστικής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, εκπρόσωποι των Πολιτικών, Ακαδημαϊκών και Θρησκευτικών Αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, καθώς και οι οικείοι των νέων Αξιωματικών.

Συνολικά αποφοίτησαν 79 νέοι αξιωματικοί Ιατρικού, Ψυχολογικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού, Νομικού, Οδοντιατρικού και Κτηνιατρικού Σώματος, οι οποίοι σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ κατανέμονται ως εξής:

42 στον Στρατό Ξηράς.

13 στο Πολεμικό Ναυτικό.

14 στην Πολεμική Αεροπορία.

9 στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Ένας στο Λιμενικό Σώμα

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης