Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τις κορυφαίες στιγμές της τελετής, στην οποία έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο συνολικά 51 Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 30 Μάχιμοι και 21 Μηχανικοί.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ο έντονος διεθνής χαρακτήρας της φετινής τάξης, καθώς πέρα από τους 37 νέους Αξιωματικούς από την Ελλάδα, τη σχολή ολοκλήρωσαν επιτυχώς 5 στελέχη από την Κυπριακή Δημοκρατία, 4 από την Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη, καθώς και από ένας Αξιωματικός από τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο και την Τυνησία.

Παράλληλα, το δικό τους όρκο πίστης έδωσαν και 32 νέοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι εντάσσονται πλέον δυναμικά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών.