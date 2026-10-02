Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η ορκωμοσία των πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και των Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην τελετή της ορκωμοσίας, παρέστησαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας , εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς και συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων.

Συνολικά ορκίστηκαν 63 Ναυτικοί Δόκιμοι, εκ των οποίων 5 από την Κυπριακή Δημοκρατία, δύο από τη Σενεγάλη και δύο από τη Μοζαμβίκη, καθώς και 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού.