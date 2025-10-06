Πήγε στο σπίτι της πρώην κοπέλας του και τυφλωμένος από ζήλια, εισέβαλε στο σπίτι της άρχισε να φωνάζει. Αμέσως μετά, επιτέθηκε στον νυν σύντροφο της χτυπώντας τον.

Κατόπιν, την πήρε μαζί του δια της βίας, την μετέφερε σπίτι του και την κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο. Η κοπέλα αν και τρομοκρατημένη, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και προσπάθησε να του μιλήσει λογικά, εξηγώντας του ότι αυτό που κάνει δεν έχει νόημα κι δεν αλλάζει τίποτε στη μεταξύ τους κατάσταση.

Στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις αφότου ειδοποιήθηκαν από τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας ενώ έσπευσε και διαπραγματευτής, ο οποίος συνομίλησε με το δράστη για περισσότερο από μία ώρα.

Ευτυχώς οι προσπάθειες όλων ευοδώθηκαν και εν τέλει ο άνδρας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, και παραδόθηκε. Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.