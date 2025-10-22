Ένα αγοράκι ηλικίας 2 ετών, σώθηκε χάρη στην έγκαιρη διακομιδή του με περιπολικό της ΕΛ. ΑΣ. στο νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα στον Ωρωπό όταν στις 12.30 το μεσημέρι, μετέβη στο ΑΤ Ωρωπού μια μητέρα από το Χαλκούτσι με το αναίσθητο βρέφος της ηλικίας δύο ετών και ζήτησε τη συνδρομή των αστυνομικών για να το μεταφέρει έγκαιρα στο νοσοκομείο.

Έτσι με τη συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης, αλλά και της ομάδας ΔΙΑΣ, το αγοράκι μεταφέρθηκε εντός 30 λεπτών στο νοσοκομείο, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για την υγεία του, όπως ενημέρωσαν οι γιατροί που το περιέθαλψαν.

Το δίχρονο αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

ΑΛ.Π.