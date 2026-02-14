Στην ταυτοποίηση ενός 30χρονου οδηγού που φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., υπαγόμενης στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διαδικτυακή έρευνα των Αρχών σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχαν αναρτηθεί βίντεο με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Στο οπτικό υλικό, ο οδηγός εμφανίζεται να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να παραβιάζει διπλή διαχωριστική γραμμή σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μετά την ανάλυση του υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 30χρονο και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.