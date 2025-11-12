Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μία ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στους ναυτικούς μας, αλλά και σε συμπολίτες μας, που με το μεγαλείο ψυχής τους, την αυταπάρνησή τους, την ανιδιοτέλεια και τον αλτρουισμό τους, έσωσαν ανθρώπους την ώρα που κινδύνευαν.

Σε άλλους έδωσαν ελπίδα ενώ κάποιοι άλλοι με τη στάση ζωής τους αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και πως η αγάπη για τη ζωή, είναι πιο ισχυρή, από οποιαδήποτε δυσκολία.

Επιπλέον θα βραβευτεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κυρίως για τη συμβολή της στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος της φορολόγησης των ναυτικών, στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Διακρίσεις και βραβεία θα λάβουν επίσης, λιμενικοί που αγωνίζονται καθημερινά για την ασφάλειά μας, πλοίαρχοι και άλλοι, που μέσα από την επαγγελματική τους πορεία και τη στάση ζωής τους, μας εμπνέουν καθημερινά με το ήθος και την αυτοθυσία τους.

Θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις και συγκινητικές στιγμές. Η εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα, στο Dia Noche, στη Μαρίνα Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 18, αποτελεί φόρο τιμής σε όλους όσους με πράξεις θάρρους και ανθρωπιάς, μας εμπνέουν καθημερινά.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματιών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), με οικοδεσπότη τον Cpt. Dr Γιώργο Βάλλη.