Μία ματιά στην προσωπική σελίδα της επίδοξης και φιλόδοξης πολιτικού, θα έπειθε και τον πλέον αφελή, έστω, τον πλέον εύπιστο παρατηρητή, πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με το ιδεολογικό-επιστημονικό, και άρα γνωσιολογικό, στίγμα της εκ Θεσσαλονίκης Παιδιάτρου. Στο Prospectus για τους γονείς-χρήστες του Διαδικτύου, η Παιδίατρος κυρία Μαρία Καρυστιανού είναι φλύαρα αποκαλυπτική.

Σημειώνει δε ιδιοχείρως:

«Η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα, με οδήγησε σε εναλλακτικές μορφές Ιατρικής, όπως η Μεταβολομική, το Functional medicine, η Γνωστική Ομοιοπαθητική και η Κβαντική ιατρική, στη Μ. Βρετανία. Επέστρεψα στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι μπορεί να συνυπάρξει με την ασφάλεια της κλασικής Παιδιατρικής, μια άλλη, πιο φυσική ανάπτυξη του παιδιού, η οποία θα το συνοδεύει ως καλή υγεία, σε όλη του τη ζωή. Η φυσική ανοσία, ιδιαίτερα τώρα που συνειδητοποιήσαμε την ευαλωτότητά μας απέναντι στα φάρμακα και στα εμβόλια, καθιστά την Ολιστική Παιδιατρική την απάντηση στο πώς θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά, με φυσικό τρόπο.

Μ. Καρυστιανού

Παιδίατρος

Πιστοποιημένη Σύμβουλός Θηλασμού».

Λόγια παχιά και άγνωστες λέξεις πολλές, ειδικά συγκεντρωμένες σε μία παράγραφο ώστε το ξεφούρνισμά τους, ως ριπή, να είναι αφοπλιστικά αποτελεσματικό. Ποιος άραγε εκ των γονέων είναι τόσο καλά προετοιμασμένος ώστε να μην αιφνιδιαστεί, βλέπε εκπλαγεί, από αυτό το πληθωρικό μπουκέτο γνώσεων; Μεταβολομική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Κβαντική Ιατρική, Ολιστική… μπλα-μπλα και βάλε.

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» είχε για τα καλά απλώσει την «πραμάτεια» της στα δίχτυα του Διαδικτύου.

Ένα προσεκτικά διατυπωμένο και τεχνηέντως πολύπλοκα παρουσιασμένο κείμενο, με πληθώρα επιστημονικών όρων που μπερδεύουν τον αναγνώστη, η παιδίατρος επιχειρεί να εντυπωσιάσει τους κατά τεκμήριο ανενημέρωτους γονείς, οι οποίοι αναζητούν γιατρό για το παιδί τους. Η συνταγή είναι παλιά και δοκιμασμένη. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει όρους όπως Κβαντικός, Ολιστικός, Μεταβολομικός; Για να δούμε όμως τι ακριβώς επισημαίνουν οι διεθνείς, αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί, οργανισμοί για αυτές τις… ιατρικές μεθόδους.

Ως προς το ζήτημα της «κβαντικής ιατρικής», υπάρχει μια θεμελιώδης διάκριση που κάνουν η επιστημονική κοινότητα, οι φορείς και οι αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη: άλλο η πραγματική τεχνολογία και έρευνα που αξιοποιεί την κβαντική φυσική στη βιολογία και άλλο οι εναλλακτικές/ψευδοεπιστημονικές πρακτικές που χρησιμοποιούν τον όρο καταχρηστικά.

Ψευδοεπιστήμη στις εναλλακτικές θεραπείες: Ο όρος «κβαντική ιατρική» (ή «κβαντική θεραπεία») που χρησιμοποιείται συχνά από εναλλακτικούς θεραπευτές για διαγνώσεις μέσω «ενεργειακών συχνοτήτων», βιοσυχνοτήτων ή εξισορρόπησης πεδίων, δεν αποτελεί αναγνωρισμένο ιατρικό, ούτε φυσικό, πεδίο.

Οι επίσημοι οργανισμοί υγείας και οι επιστημονικές ενώσεις σε Αμερική και Ευρώπη προειδοποιούν ότι συσκευές ή μέθοδοι που υπόσχονται «κβαντικές διαγνώσεις» και «ενεργειακές θεραπείες» εκτός της κλασικής ιατρικής, στερούνται επιστημονικής βάσης. Η πραγματική «κβαντική τεχνολογία στην υγεία» αφορά αυστηρά την τεχνολογική έρευνα, την πληροφορική και τα προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία στα νοσοκομεία και τα εργαστήρια.

Σύμφωνα με φυσικούς, πανεπιστήμια και οργανισμούς υγείας σε ΗΠΑ και Ευρώπη (όπως η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και διεθνείς φορείς), πρόκειται για καταχρηστική και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων (όπως η κβαντική μηχανική), προκειμένου να προσφερθεί κύρος σε ατεκμηρίωτες μεθόδους. Ακόμη και οι πρωτεργάτες τέτοιων θεωριών (όπως ο Deepak Chopra, που εισήγαγε τον όρο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στις ΗΠΑ) έχουν παραδεχτεί αργότερα ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως μεταφορά και όχι με βάση τους νόμους της κβαντικής φυσικής.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία. Η αναφορά σε «Κβαντική Ιατρική» και σε άλλους τέτοιους βαρύγδουπους όρους που στερούνται κάθε επιστημονικού περιεχομένου, γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού και προσέλκυσης πελατείας.

Η παιδίατρος Μαρία Καρυστιανού έκανε αυτήν την πρακτική σημαία του ιατρείου της. Δείτε παρακάτω τμήματα των δικών της αναφορών στο διαφημιστικό φυλλάδιο και στη διαδικτυακή διαφήμιση στην ιστοσελίδα της:

Έρχεται λοιπόν στα χείλη το εύγλωττο και αυτονόητο ερώτημα: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν αντελήφθη το τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από τη μύτη του; Μετά τα όσα συνέβησαν στην Οδό Καρνεάδου και όσα κατατέθηκαν σε Εισαγγελέα και Ανακριτή στην Αθήνα για την υπόθεση Μαζωνάκη, πώς σκέπτονται να προχωρήσουν οι εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης ως προς τους δημόσιους ισχυρισμούς της Παιδιάτρου; Υπάρχει ή όχι θέμα παραπλάνησης και εσκεμμένης παραπληροφόρησης του κοινού;

Συμπέρασμα

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και οι επίσημοι επιστημονικοί φορείς έχουν απόλυτα ξεκάθαρη και αυστηρή στάση απέναντι σε όσους ισχυρίζονται ότι ασκούν «Κβαντική Ιατρική»:

Χαρακτηρισμός ως ψευδοεπιστήμη: Η παγκόσμια επιστημονική και ιατρική κοινότητα κατατάσσει την «κβαντική ιατρική» στις ψευδοεπιστήμες. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται παραπλανητικά και αυθαίρετα η ορολογία της πραγματικής Κβαντικής Φυσικής (η οποία είναι θεμελιώδης κλάδος της επιστήμης με τεχνολογικές εφαρμογές) προκειμένου να δοθεί ψευδές «επιστημονικό κύρος» σε εντελώς ατεκμηρίωτες και ανυπόστατες πρακτικές.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έχει τονίσει κατηγορηματικά ότι η «κβαντική ιατρική» δεν υπάρχει και αποτελεί έναν ανυπόστατο όρο. Οι Έλληνες φυσικοί υπογραμμίζουν ότι οι θεραπευτικές μέθοδοι που αυτοαποκαλούνται «κβαντικές» δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, ούτε επιστημονική βάση, με την κβαντική θεωρία. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι η άκριτη χρήση επιστημονικών όρων αξιοποιείται συχνά για την προώθηση μη εγκεκριμένων απόψεων, καθιστώντας απαραίτητη την κριτική σκέψη.

Έλλειψη κλινικής τεκμηρίωσης: Οι μέθοδοι αυτές δεν διαθέτουν καμία απολύτως κλινική απόδειξη, δεν αναγνωρίζονται από επίσημους ιατρικούς συλλόγους ή οργανισμούς υγείας παγκοσμίως και τα «πτυχία» ή οι τίτλοι σπουδών που συχνά προβάλλονται από τους ασκούντες προέρχονται από μη αναγνωρισμένους ή ιδιωτικούς φορείς εκτός του επίσημου ακαδημαϊκού συστήματος.

*Όλες οι φωτογραφίες και τα κείμενα έχουν ληφθεί από την προσωπική ιστοσελίδα της παιδιάτρου